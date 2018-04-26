Полицейские рассказали о преступлениях, совершенных на территории района Новогиреево 

В ОМВД по району Новогиреево обнародовали данные о структуре преступлений. совершаемых в районе, и о том, как и какие из них раскрыты.
Из всех совершённых в прошлом году на территории района Новогиреево преступлений двести шесть было совершено нигде не работающими людьми; сто сорок девять преступлений совершили не москвичи; сто сорок одно преступление было совершено ранее судимыми людьми; пятьдесят три преступления были совершены лицами, находящимися в алкогольном опьянении и восемь — в состоянии наркотического опьянения. За прошлый год полицейские района Новогиреево раскрыли два преступления, которые были совершены подростками. Большую помощь в раскрытии преступлений оказывает сеть камер видеонаблюдения, установленных в рамках программы «Безопасный город». В Новогирееве в 2017 году полицейские с помощью видеокамер раскрыли тридцать три преступления. Это седьмой результат среди всех Отделений МВД Восточного административного округа. Ещё шестьдесят два преступления было раскрыто с помощью Системы управления мобильными нарядами ГУ МВД России — это четвёртый результат в округе. Пятьдесят шесть преступлений полицейские района Новогиреево раскрыли «по горячим следам».
Фото — Александр Калугин.