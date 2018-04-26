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В Калининграде экс-сотрудник колонии-поселения попался на мелкой взятке
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В Калининграде экс-сотрудник колонии-поселения попался на мелкой взятке 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Калининградской области экс-начальник участка колонии-поселения попался на мелкой взятке. Против мужчины возбудили уголовное дело
По данным следствия, 8 тысяч рублей сотрудник колонии получил от супруги осужденного, которому он должен был оказывать общее покровительство и помогать избежать помещения в штрафной изолятор. Деньги ему были перечислены на банковскую карту.
«Сейчас следственным путем устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводятся допросы свидетелей, выполняются иные следственные действия», — сообщили в следственном комитете.
Расследование уголовного дела продолжается.
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