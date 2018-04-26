Налётчики пробрались в дом бизнесмена из Лемболово, но ничего не украли

Трое неизвестных злоумышленников пробрались в дом через окно, избили хозяина, потребовали драгоценности и деньги, однако бизнесмен оказался крепким орешком и не выдал тайники.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Ленобласти , около двух часов ночи 25 апреля в полицию Всеволожска обратился 33-летний бизнесмен из деревни Лемболово. По его словам, ночью в его дом на улице Берёзовой забрались трое злоумышленников, предварительно разбив окно. Самого пострадавшего ударили электрошокером, а затем принялись наносить удары по телу, требуя рассказать о деньгах и драгоценностях. Однако, не получив никакой информации от мужчины, налётчики покинули дом с пустыми руками.

По факту случившегося нападения было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».