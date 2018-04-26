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Суд отправил под домашний арест бывшего главу УМВД по Томской области
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Суд отправил под домашний арест бывшего главу УМВД по Томской области 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Томск
ТОМСК, 26 апреля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Томска заключил под домашний арест сроком на один месяц бывшего начальника УМВД по Томской области Игоря Митрофанова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, получении взятки и мошенничестве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Следственное управление СК РФ по Томской области возбудило еще два дела в отношении Митрофанова. Ранее в отношении бывшего главы УМВД было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.
Как сообщил на судебном заседании представитель СК по Томской области, Митрофанову предъявлены обвинения, и следствие обратилось в суд с ходатайством о его домашнем аресте. «Суд данное ходатайство удовлетворяет и избирает домашний арест с ограничением», — сказала судья.
Митрофанов заявил о своей невиновности, в качестве меры пресечения он попросил залог в 3 млн рублей.
По версии следствия, Митрофанов получил от предпринимателя взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера для своих родственников. Кроме того, он при подаче заявления о назначении пенсии предоставил заведомо ложные сведения о проживании в районе Томской области, приравненному к Крайнему Северу.
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