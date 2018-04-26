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Жители Новороссийска проведут в тюрьме 28 лет за сбыт «синтетики»
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Жители Новороссийска проведут в тюрьме 28 лет за сбыт «синтетики» 

360tv.ru 32 минуты назад
Фото: 360tv.ru
В Новороссийске мужчину и женщину посадили на 28 лет за распространение синтетических наркотиков. Приговор вынес Ленинский районный суд. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура.
По данным следствия, в сентябре прошлого года
32-летняя
местная жительница и ее  28-летний
знакомый организовали группу сбыта «синтетики».
Общая масса наркотиков, которую они хотели продать, составила 2,756 грамма. Им удалось сбыть 0,383 грамма. По данным прокуратуры, злоумышленница совместно с другим приятелем продала еще 0,066 грамма «дури».
Обвиняемых признали виновными по трем эпизодам незаконного сбыта наркотиков. Женщину посадили на 13 лет, ее соучастника — на 15. Приговор еще не вступил в силу.
Наркокурьера из Великобритании поймали в аэропорту столицы Перу с чемоданом, в котором лежали брикеты кокаина на сумму в 4,5 миллиона фунтов стерлингов (388 миллионов рублей).
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