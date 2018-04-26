Жители Новороссийска проведут в тюрьме 28 лет за сбыт «синтетики»

Новороссийске мужчину и женщину посадили на 28 лет за распространение синтетических наркотиков. Приговор вынес Ленинский районный суд. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура.

По данным следствия, в сентябре прошлого года

32-летняя

местная жительница и ее 28-летний

знакомый организовали группу сбыта «синтетики».

Общая масса наркотиков, которую они хотели продать, составила 2,756 грамма. Им удалось сбыть 0,383 грамма. По данным прокуратуры, злоумышленница совместно с другим приятелем продала еще 0,066 грамма «дури».

Обвиняемых признали виновными по трем эпизодам незаконного сбыта наркотиков. Женщину посадили на 13 лет, ее соучастника — на 15. Приговор еще не вступил в силу.