Жители Новороссийска проведут в тюрьме 28 лет за сбыт «синтетики» 

В Новороссийске мужчину и женщину посадили на 28 лет за распространение синтетических наркотиков. Приговор вынес Ленинский районный суд. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура.
По данным следствия, в сентябре прошлого года
32-летняя
местная жительница и ее 28-летний
знакомый организовали группу сбыта «синтетики».
Общая масса наркотиков, которую они хотели продать, составила 2,756 грамма. Им удалось сбыть 0,383 грамма. По данным прокуратуры, злоумышленница совместно с другим приятелем продала еще 0,066 грамма «дури».
Обвиняемых признали виновными по трем эпизодам незаконного сбыта наркотиков. Женщину посадили на 13 лет, ее соучастника — на 15. Приговор еще не вступил в силу.
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