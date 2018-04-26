Жительница Владивостока под покровом ночи ограбила посетителя кафе

В дежурную часть отдела полиции Советского района Владивостока поступило сообщение местного жителя о грабеже, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Владивостоку.

Следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия. Сотрудниками полиции был опрошен заявитель, возможные очевидцы и осмотрено место происшествия.

Установлено, что незнакомая женщина в ночное время в кафе, расположенном на улице Давыдова, применила насилие и открыто похитила у потерпевшего мобильный телефон и банковскую карту, после чего скрылась в неизвестном направлении.

Полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении грабежа задержали 41-летнюю жительницу Владивостока.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.