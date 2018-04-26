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Жительница Владивостока под покровом ночи ограбила посетителя кафе
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Жительница Владивостока под покровом ночи ограбила посетителя кафе 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В дежурную часть отдела полиции Советского района Владивостока поступило сообщение местного жителя о грабеже, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Владивостоку.
Следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия. Сотрудниками полиции был опрошен заявитель, возможные очевидцы и осмотрено место происшествия.
Установлено, что незнакомая женщина в ночное время в кафе, расположенном на улице Давыдова, применила насилие и открыто похитила у потерпевшего мобильный телефон и банковскую карту, после чего скрылась в неизвестном направлении.
Полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении грабежа задержали 41-летнюю жительницу Владивостока.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
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