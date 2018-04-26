Молодой человек отправится в тюрьму на 8 лет за неудачное ограбление

15 минут хватило полицейским Канска Красноярский край ), чтобы задержать молодого человека, подозреваемого в разбое. Злоумышленник хотел проникнуть в главный офис деревоперерабатывающего предприятия. Он напал на сторожа и, угрожая ему пневматикой, потребовал отдать ключи. Об этом сообщили в красноярском ГУ МВД России.

Когда преступник понял, что у сторожа нет ни ключей, ни денег, он отнял у него мобильный телефон и скрылся. Вскоре его нашли и задержали. Сейчас неудачливого разбойника проверяют на причастность к другим преступлениям.

Против молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», ему грозит восемь лет лишения свободы.