Молодой человек отправится в тюрьму на 8 лет за неудачное ограбление 

15 минут хватило полицейским Канска (Красноярский край), чтобы задержать молодого человека, подозреваемого в разбое. Злоумышленник хотел проникнуть в главный офис деревоперерабатывающего предприятия. Он напал на сторожа и, угрожая ему пневматикой, потребовал отдать ключи. Об этом сообщили в красноярском ГУ МВД России.
Когда преступник понял, что у сторожа нет ни ключей, ни денег, он отнял у него мобильный телефон и скрылся. Вскоре его нашли и задержали. Сейчас неудачливого разбойника проверяют на причастность к другим преступлениям.
Против молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», ему грозит восемь лет лишения свободы.
Серийного грабителя задержала полиция Красноярска. Злоумышленник нападал на молодых девушек с целью грабежа.