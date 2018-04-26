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Молодой человек отправится в тюрьму на 8 лет за неудачное ограбление
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Молодой человек отправится в тюрьму на 8 лет за неудачное ограбление 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
15 минут хватило полицейским Канска (Красноярский край), чтобы задержать молодого человека, подозреваемого в разбое. Злоумышленник хотел проникнуть в главный офис деревоперерабатывающего предприятия. Он напал на сторожа и, угрожая ему пневматикой, потребовал отдать ключи. Об этом сообщили в красноярском ГУ МВД России.
Когда преступник понял, что у сторожа нет ни ключей, ни денег, он отнял у него мобильный телефон и скрылся. Вскоре его нашли и задержали. Сейчас неудачливого разбойника проверяют на причастность к другим преступлениям.
Против молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», ему грозит восемь лет лишения свободы.
Серийного грабителя задержала полиция Красноярска. Злоумышленник нападал на молодых девушек с целью грабежа.
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