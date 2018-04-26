В Красноярском крае задержан подозреваемый в насилии над детьми

Женщина обратилась в полицию и сообщила, что неизвестный мужчина заманил ее внучек к себе домой и силой удерживал. На месте происшествия полицейские выяснили, что к двум 10-летним девочкам, которые возвращались из школы, обратился незнакомый мужчина с просьбой помочь открыть входную дверь его квартиры. Злоумышленник завел несовершеннолетних к себе домой и совершил насильственные действия сексуального характера. Мужчина уже задержан, им оказался ранее судимый житель г. Зеленогорска 1963 года рождения.

Санкция статьи «Насильственные действия сексуального характера». предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.