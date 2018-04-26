Ещё
Полицейские защитили интересы участника долевого строительства в Костроме, который стал жертвой недобросовестного застройщика
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские защитили интересы участника долевого строительства в Костроме, который стал жертвой недобросовестного застройщика 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
С заявлением в органы внутренних дел обратился будущий владелец квартиры в строящемся доме. Мужчина пояснил, что заключил договор об участии в возведении жилья на сумму 1 млн 900 тысяч рублей, однако на протяжении долгого времени застройщик не предпринимает действий к регистрации документов на квартиру.
Сотрудники отдела экономической безопасности УМВД России по г. Кострома провели проверку, в ходе которой выяснилось, что на данную квартиру руководителем строительной фирмы было заключено два идентичных договора. В ходе опроса в отделе полиции руководитель строительной компании признался, что намеренно заключил фиктивный договор с дольщиком, чтобы обманным путем завладеть его деньгами.
В настоящее время в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Стражи порядка проводят оперативные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Тверской области сотрудники полиции раскрыли мошенничество с выигрышем Ростовские полицейские вместе с дружинниками совершили обход обслуживаемой территории Следователи ГУ МВД России по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела по факту разбойного нападения в магазине Светлоярского района
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»25
Россиян оставят без торговых центров159
Трамп унизил Макрона60
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США192
Назван доход говорившей с Путиным звезды65
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
02:08
Умерла звезда сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение