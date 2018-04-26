Полицейские защитили интересы участника долевого строительства в Костроме, который стал жертвой недобросовестного застройщика

С заявлением в органы внутренних дел обратился будущий владелец квартиры в строящемся доме. Мужчина пояснил, что заключил договор об участии в возведении жилья на сумму 1 млн 900 тысяч рублей, однако на протяжении долгого времени застройщик не предпринимает действий к регистрации документов на квартиру. Сотрудники отдела экономической безопасности УМВД России по г. Кострома провели проверку, в ходе которой выяснилось, что на данную квартиру руководителем строительной фирмы было заключено два идентичных договора. В ходе опроса в отделе полиции руководитель строительной компании признался, что намеренно заключил фиктивный договор с дольщиком, чтобы обманным путем завладеть его деньгами. В настоящее время в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Стражи порядка проводят оперативные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта.