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Жительница Оренбургской области поблагодарила сотрудников полиции за оперативное раскрытие преступления
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Жительница Оренбургской области поблагодарила сотрудников полиции за оперативное раскрытие преступления 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Со словами благодарности в адрес сотрудников уголовного розыска и участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Гайскому городскому округу обратилась 63-летняя местная жительница, у которой неизвестным лицом было украдено пять овец.
В результате оперативно-розыскных мероприятий и слаженной работы сотрудниками полиции была установлена личность человека, совершившего кражу животных. Им оказался 18-летний житель округа, который на момент задержания краденых овец успел продать.
Молодой человек признал свою вину в полном объеме и возместил пенсионерке материальный ущерб.
В благодарственном письме гайчанка отметила высокий профессионализм полицейских, добросовестное выполнение своих служебных обязанностей и человеческое отношение к ней.
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