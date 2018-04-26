Жительница Оренбургской области поблагодарила сотрудников полиции за оперативное раскрытие преступления

Со словами благодарности в адрес сотрудников уголовного розыска и участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Гайскому городскому округу обратилась 63-летняя местная жительница, у которой неизвестным лицом было украдено пять овец.

В результате оперативно-розыскных мероприятий и слаженной работы сотрудниками полиции была установлена личность человека, совершившего кражу животных. Им оказался 18-летний житель округа, который на момент задержания краденых овец успел продать.

Молодой человек признал свою вину в полном объеме и возместил пенсионерке материальный ущерб.

В благодарственном письме гайчанка отметила высокий профессионализм полицейских, добросовестное выполнение своих служебных обязанностей и человеческое отношение к ней.