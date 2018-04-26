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До 15 лет колонии грозит жителю Ижевска за убийство в магазине
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До 15 лет колонии грозит жителю Ижевска за убийство в магазине 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. До 15 лет колонии грозит жителю Ижевска за убийство в магазине. Случай произошел 22 января на улице Ворошилова, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.
В помещении мужчина увидел ранее незнакомого 31-летнего потерпевшего. Между ними произошел конфликт, после которого злоумышленник ушел. Через нектоторое время он вернулся в магазин с ножом и напал на потерпевшего. Мужчина скончался на месте.
Личность злоумышленника была установлена в кротчайшие сроки. Как выяснилось, это не первое преступление, совершенное обвиняемым. Незадолго до убийства он украл крупную сумму денег у родственников супруги.
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