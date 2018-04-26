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Прошлые связи: процесс по делу о взятке следователя челябинского СК остался без судьи
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Прошлые связи: процесс по делу о взятке следователя челябинского СК остался без судьи 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
26 апреля в Центральном районном суде Челябинска начался и сразу закончился процесс по уголовному делу в отношении бывшего старшего следователя СК по особо важным делам Александра Козлова, обвиняемого в приготовлении к получению взятки в три миллиона рублей. Судья Елена Бандуровская заявила самоотвод в связи с тем, что была замужем за следователем Сергеем Бандуровским, работавшим по делу Козлова.
Александр Козлов возражал против такого решения. Считает, что сейчас родственных связей нет, поэтому оснований для отвода — тоже.
— Действительно, в состав следственной группы входил Бандуровский Сергей Николаевич, который давным-давно был супругом председательствующего [судьи], — более развёрнуто выступил адвокат Камиль Хатмуллин. — Следователь Бандуровский выполнил всего одно следственное действие, не влияющее на объём доказывания. Им был допрошен свидетель Боев, и в ходе допроса выяснялся вопрос на первоначальном этапе расследования о возможном оказании давления на свидетелей. Всё. Там допрос фактически состоял из двух абзацев, и к объёму доказывания он никакого отношения не имеет. Иных следственных действий следователем Бандуровским по данному уголовному делу не выполнялось. Поэтому сторона защиты и не заявляла самостоятельно об отводе. Мы эти обстоятельства знали, оценили и полностью доверяем беспристрастности суда.
Адвокат Камиль Хатмуллин (в центре) объяснил, почему они сами не заявили отвод
Гособвинитель Руслан Тимшин оставил решение о самоотводе на усмотрение суда. Елена Бандуровская удалилась в совещательную комнату, откуда вскоре вернулась и огласила постановление о том, что удовлетворяет свой самоотвод. Привела ряд ссылок на различные законодательные нормы, которые сводятся к тому, что не может рассматривать дело, если стороны имеют основания полагать, что судья лично прямо или косвенно заинтересован в исходе дела.
— Обоснованные сомнения в беспристрастности суда должны быть гарантированно исключены, — подчеркнула Елена Бандуровская в своём постановлении.
Александра Козлова задержали летом прошлого года
Теперь дело Козлова передадут председателю Центрального райсуда для назначения нового судьи.
Елена Бандуровская буквально на днях приступила к работе в Центральном районном суде Челябинска. Карьеру начала в Чесменском районном суде, где проработала около полутора лет.
Сотрудники ФСБ задержали старшего следователя по особо важным делам 10 июля прошлого года. До этого контрразведчики вышли на адвокатов Елену Пешкову и Аллу Брагину, которые должны были стать посредниками в передаче подношения, и они указали на Козлова. Экс-сотрудника СК обвиняют в приготовлении к получению взятки в три миллиона рублей за решение вопросов в пользу обвиняемых по так называемому делу «Ростелекома».
Бывший следователь провёл в СИЗО 9 месяцев, и только в апреле его отпустили под домашний арест
Дело в отношении бывшего замдиректора челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Василия Прокопенко возбудили в августе прошлого года. Вместе с ним арестовали и директора коммерческой организации, которому следствие вменило посредничество в преступлении. Расследованием нашумевшего дела занимался следователь Козлов. 11 апреля топ-менеджера телекоммуникационной компании приговорили к пяти годам колонии строгого режима.
За несколько месяцев до задержания Козлова, ездившего на Volkswagen Passat CC, лишили прав за вождение в нетрезвом виде. Это грозило ему увольнением из Следственного комитета, но тогда сотрудник остался в штате. После возбуждения уголовного дела о взятке Козлова уволили из СК.
В декабре прошлого года областная прокуратура отказалась передавать уголовное дело Козлова в суд и потребовала привлечь к ответственности и адвокатов. В отношении Пешковой и Брагиной возбудили дело. Но они обжаловали это решение, и суд признал его незаконным. В итоге на скамье подсудимых только Александр Козлов.
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