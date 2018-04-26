Во Владивостоке молодой человек убил женщину и погиб 

Трагедия произошла в Камском переулке днем 26 апреля.
Как сообщает инстаграм-паблик dpskontrol_125rus, молодой человек смертельно ранил из ружья женщину, а после сам погиб от огнестрельного ранения. По предварительной информации, жертвой преступника стала 28-летняя женщина, у которой осталась восьмилетняя дочь. Убийство было спровоцировано сильной ссорой.
В следственном управлении Следственного комитета по Приморскому краю рассказали, что на месте происшествия проведен осмотр, где обнаружено ружье. «По предварительным данным, мужчина в ходе ссоры выстрелил в знакомую и убил ее. После этого совершил самоубийство. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.