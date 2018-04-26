Ещё
Во Владивостоке молодой человек убил женщину и погиб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Владивостоке молодой человек убил женщину и погиб 

Prim.News 1 час назад
Трагедия произошла в Камском переулке днем 26 апреля.
Как сообщает инстаграм-паблик dpskontrol_125rus, молодой человек смертельно ранил из ружья женщину, а после сам погиб от огнестрельного ранения. По предварительной информации, жертвой преступника стала 28-летняя женщина, у которой осталась восьмилетняя дочь. Убийство было спровоцировано сильной ссорой.
В следственном управлении Следственного комитета по Приморскому краю рассказали, что на месте происшествия проведен осмотр, где обнаружено ружье. «По предварительным данным, мужчина в ходе ссоры выстрелил в знакомую и убил ее. После этого совершил самоубийство. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.
Prim.News: последние новости
Во Владивостоке у бармена изъяли более килограмма наркотиков Во Владивостоке осудили вора «со стажем» Приморца посадили на 19 лет за действия сексуального характера в отношении детей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»14
Россиян оставят без торговых центров83
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США156
Назван доход говорившей с Путиным звезды55
Amazon отказал Роскомнадзору112
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
02:08
Умерла звезда сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
01:13
Украшения из настоящих черепов делает татуировщица
Общество
03:34
У Клюева нашли тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
01:03
После поступка Высоцкой Ургант публично обратился к жене
Шоу-бизнес
00:46
Правящая партия Армении готова сменить лидера
В мире Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение