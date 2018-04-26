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Мошенники продали «Энгельсский речной порт» за 345 миллионов рублей
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Мошенники продали «Энгельсский речной порт» за 345 миллионов рублей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным следствия, с декабря 2012 по июль 2013 года неизвестные лица внесли в протоколы собраний акционеров речного порта ложные сведения об участии в них потерпевшего акционера. Подготовив документы на продажу предприятия, мошенники скрыли от сотрудников Управления федеральной регистрационной службы региона достоверную информацию о сумме сделки.
«Как стало известно, неустановленные лица занизили стоимость активов практически с 60 миллионов рублей до 345 тысяч. В конечном итоге, имущество порта было выведено из собственности общества и перешло во владение стороннего лица. В декабре 2016 года закрытое акционерное общество «Энгельский речной порт» было ликвидировано как юридическое лицо», — сообщил представитель пресс-службы Южной транспортной прокуратуры.
Уголовное дело, возбужденное против неустановленного лица, находится в производстве следователя Следственного управления Приволжского линейного управления МВД России на транспорте. Ход и результаты расследования взяты на контроль Саратовского транспортного прокурора.
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