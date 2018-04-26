Мошенники продали «Энгельсский речной порт» за 345 миллионов рублей

По данным следствия, с декабря 2012 по июль 2013 года неизвестные лица внесли в протоколы собраний акционеров речного порта ложные сведения об участии в них потерпевшего акционера. Подготовив документы на продажу предприятия, мошенники скрыли от сотрудников Управления федеральной регистрационной службы региона достоверную информацию о сумме сделки.

«Как стало известно, неустановленные лица занизили стоимость активов практически с 60 миллионов рублей до 345 тысяч. В конечном итоге, имущество порта было выведено из собственности общества и перешло во владение стороннего лица. В декабре 2016 года закрытое акционерное общество «Энгельский речной порт» было ликвидировано как юридическое лицо», — сообщил представитель пресс-службы Южной транспортной прокуратуры.