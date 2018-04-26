В Тверской области сотрудники полиции раскрыли мошенничество с выигрышем

В дежурную часть Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился 37-летний местный житель. Мужчина пояснил полицейским, что в день происшествия на его мобильный телефон с незнакомого номера поступило смс-сообщение о выигрыше. Перезвонив, мужчина узнал о том, что он якобы стал победителем в розыгрыше автомобиля. Злоумышленник сообщил потерпевшему, что для получения приза необходимо на номер мобильного телефона перевести денежные средства якобы в качестве налога. Действуя по указанию афериста, заявитель перевел 20 600 рублей, после чего собеседник больше не выходил на связь. Осознав, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился в полицию.

В ходе реализации комплекса материалов оперативной разработки сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области совместно с оперативниками ГУ УМВД России по г. Санкт-Петербургу Ленинградской области установили причастность к противоправным действиям двух участников преступной группы, специализировавшейся на совершении дистанционных мошенничеств. Действуя с территории Ленинградской области, фигуранты случайным набором номеров рассылали жителям Верхневолжья сообщения о якобы выигранном автомобиле и требовали перевести деньги для получения приза.

Полицейским установлено местонахождение злоумышленников. В ходе обыска на арендованной квартире у подозреваемых обнаружено и изъято большое количество телефонных сим-карт, несколько мобильных телефонов и другие улики. Установлено, что мужчины ранее были неоднократно судимы за аналогичные преступления. Фигуранты задержаны, этапированы в Тверь и водворены в изолятор временного содержания.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие. Оперативниками проводятся мероприятия по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.