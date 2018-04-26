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В Нижнем Новгороде начальник горимущества продавал данные о владельцах недвижимости
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В Нижнем Новгороде начальник горимущества продавал данные о владельцах недвижимости 

Парламентская газета 37 минут назад
Фото: Парламентская газета
Руководитель управления комитета городского имущества Нижнего Новгорода за 1,2 млн рублей передал риелтору флешку с данными на владельцев недвижимости и земельных участков. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Нижегородской области.
СК завершил расследование уголовного дела по обвинению бывшего начальника управления информационно-организационного обеспечения деятельности Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (КУГИ и ЗР) в совершении преступления по статье ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), которая предусматривает уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового.
Как установило следствие, в марте 2017 года 36-летний обвиняемый сообщил заинтересованному риелтору готовность за взятку в сумме 1 миллион 200 тысяч рублей в течение года передавать любые интересующие взяткодателя сведения ограниченного доступа, в том числе персональные данные граждан, которые содержатся в информационных системах по учёту объектов недвижимого имущества и земельных участков. В подтверждение своей готовности чиновник передал мужчине в электронном виде часть запрошенных тем данных.
После этого, в одном из кафе в центре Нижнего Новгорода обвиняемый лично получил от риелтора часть взятки в размере 355 тысяч рублей.
Свою вину в преступлении обвиняемый не признал. С занимаемой должности он уволен. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд.
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