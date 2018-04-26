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В Нижнем Новгороде бывший чиновник продавал риелтору личные данные граждан
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В Нижнем Новгороде бывший чиновник продавал риелтору личные данные граждан 

nn.ru 28 минут назад
Фото: nn.ru
В Нижегородской области осудят бывшего начальника управления Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода, которого обвиняют во взятке в особо крупном размере. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, в марте 2017 года 36-летний обвиняемый договорился с риелтором о «сливе» данных граждан, которые заинтересуют второго. Бывший начальник управления Комитета городского имущества Нижнего Новгорода обещал предоставлять сведения ограниченного доступа в течение года. В их числе были персональные данные граждан, которые содержатся в информационных системах по учёту объектов недвижимого имущества и земельных участков. В знак готовности к сотрудничеству обвиняемый передал мужчине флеш-карту с частью запрошенных тем данных.
Вскоре после этого в одном из кафе в центре Нижнего Новгорода бывший муниципальный служащий получил от риелтора взятку в размере 355 тысяч рублей.
Незаконные действия пресекли следователи Следственного комитета совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Нижнему Новгороду.
Свою вину обвиняемый не признаёт. Его уже уволили с занимаемой ранее должности, а также избрали временную меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Собранные доказательства о наличии преступления признаны заместителем прокурора Нижегородской области достаточными для направления уголовного дела в суд. По статье УК РФ, по которой обвиняют бывшего начальника управления Комитета городского имущества Нижнего Новгорода, уголовное наказание предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет вместе со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без него.
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