В Нижнем Новгороде бывший чиновник продавал риелтору личные данные граждан

Нижегородской области осудят бывшего начальника управления Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода, которого обвиняют во взятке в особо крупном размере. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, в марте 2017 года 36-летний обвиняемый договорился с риелтором о «сливе» данных граждан, которые заинтересуют второго. Бывший начальник управления Комитета городского имущества Нижнего Новгорода обещал предоставлять сведения ограниченного доступа в течение года. В их числе были персональные данные граждан, которые содержатся в информационных системах по учёту объектов недвижимого имущества и земельных участков. В знак готовности к сотрудничеству обвиняемый передал мужчине флеш-карту с частью запрошенных тем данных.

Вскоре после этого в одном из кафе в центре Нижнего Новгорода бывший муниципальный служащий получил от риелтора взятку в размере 355 тысяч рублей.

Незаконные действия пресекли следователи Следственного комитета совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Нижнему Новгороду.

Свою вину обвиняемый не признаёт. Его уже уволили с занимаемой ранее должности, а также избрали временную меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.