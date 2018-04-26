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Суд отправил в колонию пятерых жителей Брянска за незаконную банковскую деятельность
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Суд отправил в колонию пятерых жителей Брянска за незаконную банковскую деятельность 

Банки.ру 24 минуты назад
Советский районный суд Брянска вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти местных жителей: в зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юридического лица, изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, в составе организованной группы, а также в пособничестве незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
В суде установлено, что в период с августа 2012 года по март 2015 года в Брянске члены организованной группы без регистрации и специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ осуществляли незаконные банковские операции через подконтрольные фирмы, а именно перевод и обналичивание денежных средств различных субъектов экономической деятельности.
В результате незаконных действий сообщники выручили более 11,5 млн рублей.
Всех подсудимых суд приговорил к лишению свободы на сроки от 2,5 до 5,5 года со штрафом в размере от 300 до 800 тыс. рублей. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
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