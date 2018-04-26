Пьяный выборжец обматерил полицейского и попал под суд

Изрядно выпивший житель Выборга , находясь в наркодиспансере, решил устроить небольшой скандал и начал буянить. Вызванный на место инцидента наряд полиции не только не успокоил, но и разозлил мужчину, который обматерил правоохранителей.

В ходе следствия установлено, что 8 февраля выпивший выборжец, находясь в кабинете «Сестринский пост» 3 отделения Выборгского межрайонного наркологического диспансера, внезапно начал хулиганить и пререкаться. Прибывшие на место сотрудники полиции вежливо попросили гражданина прекратить противоправное поведение, но тот выразился в адрес правоохранителей грубой нецензурной бранью в неприличной форме, унизив тем самым их честь и достоинство.

Отмечается, что после содеянного обвиняемый раскаялся и дал признательные показания.

После вручения обвинительного постановления обвиняемому и его защитнику, уголовное дело по статье «Оскорбление представителей власти» будет направлено в суд для рассмотрения по существу.