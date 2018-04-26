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В Прикамье полицейские пресекли деятельность наркопритона
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В Прикамье полицейские пресекли деятельность наркопритона 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России «Чусовской» окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого местного жителя 1976 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
Стражами порядка установлено, что в период с апреля 2017 по январь 2018 года мужчина неоднократно предоставлял знакомым свою квартиру для употребления запрещенных веществ. Причем сам обвиняемый также является наркопотребителем.
После проведения полицейскими комплекса оперативных мероприятий преступная деятельность жителя Чусового была прекращена, а он задержан.
В настоящее время собрана достаточная доказательная база, подтверждающая вину обвиняемого. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.
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