Житель Немана украл икону 1812 года

Калининградской области сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже иконы 1812 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«41-летний ранее судимый уроженец города Немана в январе 2018 года похитил 12 700 евро из квартиры своей сожительницы в Багратионовском районе. Кроме того, злоумышленник проник в дом по соседству и вынес икону, датируемую 1812 годом. После совершения преступлений мужчина стал скрываться», — говорится в сообщении.

Как выяснили оперуполномоченные, похищенные деньги злоумышленник тратил на ремонт в квартире своей новой сожительницы в Немане. Несмотря на то, что подозреваемый дарил спутнице дорогие подарки, когда средства закончились, та выгнала его из дома. Оказавшись на улице, мужчина решил продать икону, которую перекупщики оценили в 300 тысяч рублей.

В отношении задержанного следователи возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище» и «Кража, совершенная в крупном размере».

Полицейские изъяли у подозреваемого икону. Кроме того, решается вопрос о наложении ареста на имущество — мебель и бытовую технику, которую он приобретал на похищенные деньги. Похищенное имущество изъято и будет передано законной владелице после проведения следственных действий. Расследование продолжается.