Приморец избил приятеля мотыгой, а затем выволок за волосы на улицу

Мужчина получил за это 4 года тюрьмы.

Дальнереченским районный судом вынесен приговор ранее судимому местному жителю, 1975 г.р., который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Как установлено в судебном заседании, в январе 2018 года фигурант, находясь в частном домовладении, в ходе ссоры с приятелем, возникшей в процессе употребления спиртного, нанес несколько ударов сельскохозяйственным инструментом (мотыгой) по телу потерпевшего, причинив ему закрытый оскольчатый перелом малоберцовой и большеберцовой кости голени со смещением отломков.

После этого, злоумышленник схватил приятеля за волосы и выволок за пределы двора дома, оставив на улице в снегу. Помощь пострадавшему оказали прохожие.