Полиция задержала мигрантов, обокравших в центре Петербурга «евротуристку»

Петербургские стражи порядка задержали двух мигрантов, укравших на набережной канала Грибоедова у пожилой туристки сумку с имуществом и деньгами.

Как стало известно, накануне днем из рюкзака 64-летней гражданки европейского государства, прогуливавшейся возле храма Спаса на Крови, исчезла сумочка, в которой находились документы, мобильный телефон и более 97 тысяч рублей наличными.

В пресс-службе петербургского главка МВД сегодня сообщили, что сотрудниками полиции по горячим следам на месте происшествия задержаны двое неработающих граждан — 45 и 38 лет — закавказского и среднеазиатского государств. Кроме того выяснилось, что один из них ранее уже имел судимость. Похищенное у злоумышленников изъято.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража).