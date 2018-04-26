Двоих друзей отправили в колонию за нападение с ножом на таксистку

Сегодня, 26 апреля, в Новосибирске завершился суд по делу о нападении на таксистку в Калининском районе: несовершеннолетний пассажир несколько раз ударил её ножом, чтобы забрать телефон и деньги.

Суд приговорил 17-летнего подростка и его 19-летнего друга к внушительным срокам, сообщила корреспонденту НГС гособвинитель, помощник прокурора Калининского района Елена Новикова

Преступление, в котором обвились подсудимые, произошло вечером 5 июня 2017 года. Как ранее сообщали в прокуратуре Калининского района, двое молодых людей вызвали такси к торговому центру «Континент» на Гусинобродском шоссе. За клиентами приехала 39-летняя женщина. По версии обвинения, во время поездки пассажиры в SMS-переписке договорились напасть на водителя.

Как уточнила Елена Новикова, пассажиры попросили таксистку остановиться в безлюдном месте — рядом с парком «Сосновый бор». Водителю они пояснили, что им нужно встретиться со знакомым. Когда машина остановилась, несовершеннолетний подросток напал на водителя с ножом, который до этого украл в магазине.

По словам гособвинителя, подсудимый пытался перерезать женщине горло, а потом девять раз ударил её ножом в шею, руки и грудь. При этом он закрывал её рот рукой. Когда водитель выскочила из машины, несовершеннолетний подросток вышел за ней и ещё не меньше двух раз ударил её ножом в спину. Также он потребовал от женщины деньги. Пострадавшая бросила на землю 700 рублей, и подсудимые их подобрали. Также старший из налётчиков забрал из салона машины мобильный телефон, сообщила Елена Новикова.

После этого пассажиры убежали, а раненой женщине удалось сесть за руль и доехать до ближайшей автозаправки.

Как уточнила гособвинитель, пострадавшая приехала на АЗС и открыла дверцу машины. Что происходило позже, она помнит смутно. Как следует из материалов дела, женщину увидел клиент АЗС, он пересадил пострадавшую в свою машину и отвёз её в больницу № 25. В итоге таксистка осталась жива.

Сегодня Калининский районный суд Новосибирска вынес подсудимым обвинительный приговор. Несовершеннолетний участник нападения получил 9 лет воспитательной колонии за разбой и покушение на убийство, а его старший товарищ — 9,5 года колонии строгого режима за разбой.

Как уточнила Елена Новикова, свою вину подсудимые не признали. По словам молодых людей, преступлений, в которых их обвиняли, они заранее не задумывали.

«Совершеннолетний пояснял, что у него вообще никакого умысла не было: он увидел телефон и решил похитить, что ни о чём они не договаривались [с младшим товарищем], никак не переписывались, не согласовывали [свои действия] и действовал он не «группой лиц», а самостоятельно — просто открыто похитил телефон. Когда уже несовершеннолетний по своей инициативе наносил удары потерпевшей, он в это момент взял телефон», — привела показания подсудимого гособвинитель.

Не согласился с предъявленным обвинением и пассажир помладше. «Несовершеннолетний подсудимый пояснял, что да, действительно он хотел похитить деньги, и нож поднёс не конкретно к шее потерпевшей, а просто выставил, чтобы испугать. То, что он оказался у шеи, это было совершенно случайно. Говорит, что потерпевшая его схватила за руку, он испугался, пытался руку освободить и в итоге мог причинить ей телесные повреждения. А что касается повреждений на спине, он говорит, что когда потерпевшая пыталась выбраться из машины, то могла сама случайно наткнуться на этот нож», — рассказала Елена Новикова.

По её словам, при этом подсудимые высказывали разные версии по поводу того, зачем они всё же попросили водителя остановиться в безлюдном месте. Сначала они утверждали, что там их действительно должен был ждать знакомый. При этом подсудимые внятно не пояснили, почему их друга там на самом деле не оказалось.

«Потом у них была позиция, что они хотели доехать до этого места и убежать, поскольку у них денег не было рассчитаться», — добавила помощник прокурора Калининского района.

Приговор в законную силу ещё не вступил.