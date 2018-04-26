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Домогательства в биатлоне: Сексуальный скандал разгорелся в Подмосковье
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Домогательства в биатлоне: Сексуальный скандал разгорелся в Подмосковье 

BFM.RU 53 минуты назад
Фото: MosDay.ru
Следователи проверяют информацию о домогательствах тренера к 17-летней спортсменке в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.
По словам Врадий, мама девочки сообщила, что тренер неоднократно понуждал ее дочь к действиям сексуального характера, угрожая в случае отказа неблагоприятными последствиями вплоть до исключения из команды.
Ранее российская биатлонистка Анна Моисеева рассказала СМИ о домогательствах старшего тренера Центра спортивной подготовки Московской области Сергея Тутмина. По словам девушки, с сентября 2017 года наставник неоднократно предлагал ей вступить с ним в интимные отношения.
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