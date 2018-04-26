Домогательства в биатлоне: Сексуальный скандал разгорелся в Подмосковье

По словам Врадий, мама девочки сообщила, что тренер неоднократно понуждал ее дочь к действиям сексуального характера, угрожая в случае отказа неблагоприятными последствиями вплоть до исключения из команды.