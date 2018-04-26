В Рязанской области возбудили дело по факту осквернения храма и могил священников 

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после осквернения входа в православный храм и могил священников на Никольском кладбище в Скопинском районе Рязанской области. Подозреваемый повредил надгробные кресты и расклеил на входной двери церкви страницы из Ветхого Завета с оскорбительными надписями, сообщили в среду в УМВД по Рязанской области.
"По факту противоправных действий на кладбище сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Скопинский» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ — «Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением», — сообщили в ведомстве.
По версии следствия, подозреваемый, 20-летний житель Скопина, осквернил три могилы с захоронениями священнослужителей на территории Никольского кладбища, а также расклеил на входной двери храма страницы из Ветхого Завета, расписанные циничными надписями. Полиция установила, что этот же молодой человек накануне разбил окна на зданиях администрации Скопина и Скопинского района, а также оставил у здания межмуниципального отдела МВД записку с оскорблениями и угрозами в адрес полицейских.
При задержании юноша оказал сопротивление, брызнув полицейскому в лицо из перцового баллончика.
Материалы, связанные с нападением на полицейского, передали в следственные органы СУ СК России по Рязанской области. В отношении молодого человека также возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Подозреваемый заключен под арест.