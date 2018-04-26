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Ковровский стрелок ранил в баре насмешника
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Ковровский стрелок ранил в баре насмешника 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса i.ytimg.com  Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, в котором обвиняется житель Коврова в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека с применением огнестрельного оружия.
7 февраля 2018 года ковровчанин гулял в местном баре «Суета». Соседняя компания пригласили его за столик. В процессе общения обвиняемый рассказывал о жизненных проблемах, но реакция собеседников ему не понравилась, казалось, что они насмехаются над ним. Он разозлился и со словами, что вернется с ружьем вышел из бара.
Через 20 минут мужчина вернулся с самодельным крупнокалиберным пистолетом. Его пытались успокоить, но обвиняемый выстрелил в 37-летнего мужчину и ранил его в бедро. Потерпевшего доставили в больницу и оказали помощь.
В ходе следствия ковровчанин настаивал на том, что всего лишь хотел напугать случайных знакомых, но следователи собрали доказательства об умышленных действиях мужчины.
Теперь уголовное дело отправлено в суд.
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