Ковровский стрелок ранил в баре насмешника

Фото с ресурса i.ytimg.com Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, в котором обвиняется житель Коврова в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека с применением огнестрельного оружия.

7 февраля 2018 года ковровчанин гулял в местном баре «Суета». Соседняя компания пригласили его за столик. В процессе общения обвиняемый рассказывал о жизненных проблемах, но реакция собеседников ему не понравилась, казалось, что они насмехаются над ним. Он разозлился и со словами, что вернется с ружьем вышел из бара.

Через 20 минут мужчина вернулся с самодельным крупнокалиберным пистолетом. Его пытались успокоить, но обвиняемый выстрелил в 37-летнего мужчину и ранил его в бедро. Потерпевшего доставили в больницу и оказали помощь.

В ходе следствия ковровчанин настаивал на том, что всего лишь хотел напугать случайных знакомых, но следователи собрали доказательства об умышленных действиях мужчины.

Теперь уголовное дело отправлено в суд.