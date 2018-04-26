Ещё
Уголовное дело возбудили в отношении двух депутатов парламента Якутии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уголовное дело возбудили в отношении двух депутатов парламента Якутии 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Суть Событий
ЯКУТСК, 26 апреля. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело в отношении двух депутатов парламента Якутии, которые подозреваются в получении взятки. Об этом сообщили ТАСС в региональном Следственном управлении СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении двух депутатов, они подозреваются в получении взятки", — сообщили в СК.
Ранее источник сообщил ТАСС об обысках в парламенте Якутии по линии УБЭПиПК регионального МВД.
Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) является законодательным и контрольным органом государственной власти региона. В настоящее время работает V созыв Ил Тумэна, состоящий из 70 депутатов. Полномочия созыва заканчиваются в июле этого года, новый созыв будет сформирован после выборов в сентябре.
ТАСС: последние новости
В США власти после десятков лет поисков задержали одного из самых опасных серийных убийц Уголовное дело возбудили в отношении двух депутатов парламента Якутии Глава СК вновь получил жалобы на врачебные ошибки во время личного приема
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»33
Россиян оставят без торговых центров174
Трамп унизил Макрона72
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США175
Назван доход говорившей с Путиным звезды66
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение