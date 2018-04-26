Уголовное дело возбудили в отношении двух депутатов парламента Якутии

ЯКУТСК , 26 апреля. / ТАСС /. Следствие возбудило уголовное дело в отношении двух депутатов парламента Якутии , которые подозреваются в получении взятки. Об этом сообщили ТАСС в региональном Следственном управлении СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении двух депутатов, они подозреваются в получении взятки", — сообщили в СК.

Ранее источник сообщил ТАСС об обысках в парламенте Якутии по линии УБЭПиПК регионального МВД

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) является законодательным и контрольным органом государственной власти региона. В настоящее время работает V созыв Ил Тумэна, состоящий из 70 депутатов. Полномочия созыва заканчиваются в июле этого года, новый созыв будет сформирован после выборов в сентябре.