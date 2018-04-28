В Республике Адыгея полицейский обезвредил и задержал вооруженного ножом мужчину

Благодаря бдительности и профессиональным действиям сотрудника отдела МВД России по Майкопскому району, правоохранительным органам удалось раскрыть особо тяжкое преступление.

В ночное время, возвращаясь домой на автомобиле, у моста через реку Белая в поселке Совхозный оперативник заметил гражданина, который своим поведением вызвал подозрение. Полицейский остановил машину, представился и предпринял меры к установлению личности мужчины. В этот момент гражданин выхватил из кармана нож и нанес удар сотруднику полиции в область лица. Однако блюститель правопорядка успел уклониться и, применив приемы самообороны, обезвредил нападавшего.

В дальнейшем выяснилось, что задержанный причастен к совершению убийства своей знакомой, а на мосту он пытался избавиться от улик.