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В Республике Адыгея полицейский обезвредил и задержал вооруженного ножом мужчину
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Трамп и Меркель "проехались" по России

В Республике Адыгея полицейский обезвредил и задержал вооруженного ножом мужчину 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 50 минут назад
Фото: Кубанские Новости
Благодаря бдительности и профессиональным действиям сотрудника отдела МВД России по Майкопскому району, правоохранительным органам удалось раскрыть особо тяжкое преступление.
В ночное время, возвращаясь домой на автомобиле, у моста через реку Белая в поселке Совхозный оперативник заметил гражданина, который своим поведением вызвал подозрение. Полицейский остановил машину, представился и предпринял меры к установлению личности мужчины. В этот момент гражданин выхватил из кармана нож и нанес удар сотруднику полиции в область лица. Однако блюститель правопорядка успел уклониться и, применив приемы самообороны, обезвредил нападавшего.
В дальнейшем выяснилось, что задержанный причастен к совершению убийства своей знакомой, а на мосту он пытался избавиться от улик.
Следственным управлением Следственного комитета России по Республике Адыгея в отношении 43-летнего местного жителя возбуждены два уголовных дела. Ему инкриминируют убийство и посягательство на жизнь сотрудника полиции. В настоящее время подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
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