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Мужчина убил подругу жены и пытался расправиться с полицейским в Адыгее
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Мужчина убил подругу жены и пытался расправиться с полицейским в Адыгее 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Югополис
43‐летний житель Адыгеи убил подругу жены, а потом попытался зарезать полицейского, который стал случайным свидетелем преступления. Об этом сообщил СК России по Республике Адыгея.
Ночью 20 апреля в поселке Совхозном преступник решил выбросить в реку вещи, которые свидетельствовали об убийстве. В это время по мосту проезжал сотрудник МВД, который увидел подозрительные действия мужчины, и задержал его.
Для установления личности неизвестного мужчины, цели его действий и содержимого пакетов сотрудник полиции потребовал представиться и предъявить документы, а также поинтересовался целью его пребывания в указанном месте
СУ СК России по Республике Адыгея
Они сели в машину к полицейскому. Во время разговора злоумышленник внезапно достал нож из кармана и ударил им сотрудника МВД в лицо. Но тот сумел быстро среагировать, отобрал оружие и обезвредил мужчину.
Следствие раскрыло преступление. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
Жительница Архангельской области зарезала сожителя в состоянии алкогольного опьянения. Она взяла нож и без сожаления воткнула его в грудь сожителя. Женщина совершила преступление, чтобы избавиться от надоедливого любовника.
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