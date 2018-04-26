Мужчина убил подругу жены и пытался расправиться с полицейским в Адыгее

43‐летний житель Адыгеи убил подругу жены, а потом попытался зарезать полицейского, который стал случайным свидетелем преступления. Об этом сообщил СК России по Республике Адыгея.

Ночью 20 апреля в поселке Совхозном преступник решил выбросить в реку вещи, которые свидетельствовали об убийстве. В это время по мосту проезжал сотрудник МВД , который увидел подозрительные действия мужчины, и задержал его.

Для установления личности неизвестного мужчины, цели его действий и содержимого пакетов сотрудник полиции потребовал представиться и предъявить документы, а также поинтересовался целью его пребывания в указанном месте

Они сели в машину к полицейскому. Во время разговора злоумышленник внезапно достал нож из кармана и ударил им сотрудника МВД в лицо. Но тот сумел быстро среагировать, отобрал оружие и обезвредил мужчину.

Следствие раскрыло преступление. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».