Подмосковный СК проверяет информацию о домогательствах тренера к 17-летней спортсменке 

Следственный комитет (СК) начал проверку информации о домогательствах к 17-летней спортсменки со стороны ее тренера в Подмосковье, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ СК России по региону Ольга Врадий.
«25 апреля 2018 г. в Главное следственное управление СК России по Московской области поступило заявление от матери несовершеннолетней спортсменки о совершении в отношении ее дочери преступления со стороны тренера, который неоднократно понуждал девочку к действиям сексуального характера и предлагал вступить с ним в интимные отношения, угрожая в случае отказа неблагоприятными последствиями, вплоть до исключения из команды», — сказала собеседница агентства.
По словам О. Врадий, следствие разбирается в обстоятельствах случившегося. В ближайшее время сотрудники СК опросят всех обладающих информацией о фактах, заявленных матерью девочки.