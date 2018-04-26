4 миллиона штрафа за взятку заплатит экс-руководитель санатория Башкирии

Баймакский районный суд приговорил к четырёхмиллионному штрафу за взятку бывшего руководителя санатория Башкирии . Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

В Баймакском районе предприниматель решил брать плату за въезд в «зелёную зону» озера Талкас, которая находится в пользовании санатория. Чтобы ему не помешали зарабатывать на отдыхающих, мужчина предложил исполняющему обязанности руководителя санатория «Талкас» оформить договор субаренды прибрежной зоны. И.о. руководителя ГУПа потребовал с предприимчивого баймакца взятку в 500 тысяч рублей.

Чтобы скрыть противозаконный бизнес, они заключили договоры оказания клининговых услуг и услуг по предоставлению торгового места. В результате предприниматель мог брать по 500-600 рублей с автомобиля за въезд в приозерную зону.

Получив в октябре 2015 года половину оговоренной суммы — 250 тыс. рублей, глава санатория был задержан сотрудниками полиции.

Обвиняемый не признал вину.

Баймакский районный суд признал 54-летнего бывшего и.о. руководителя санатория виновным в получении должностным лицом взятки в крупном размере. Наказал его штрафом в 4 млн рублей и лишил права пять лет занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях.