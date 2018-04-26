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4 миллиона штрафа за взятку заплатит экс-руководитель санатория Башкирии
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4 миллиона штрафа за взятку заплатит экс-руководитель санатория Башкирии 

АиФ-Уфа 31 минуту назад
Фото: АиФ-Уфа
Баймакский районный суд приговорил к четырёхмиллионному штрафу за взятку бывшего руководителя санатория Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
В Баймакском районе предприниматель решил брать плату за въезд в «зелёную зону» озера Талкас, которая находится в пользовании санатория. Чтобы ему не помешали зарабатывать на отдыхающих, мужчина предложил исполняющему обязанности руководителя санатория «Талкас» оформить договор субаренды прибрежной зоны. И.о. руководителя ГУПа потребовал с предприимчивого баймакца взятку в 500 тысяч рублей.
Чтобы скрыть противозаконный бизнес, они заключили договоры оказания клининговых услуг и услуг по предоставлению торгового места. В результате предприниматель мог брать по 500-600 рублей с автомобиля за въезд в приозерную зону.
Получив в октябре 2015 года половину оговоренной суммы — 250 тыс. рублей, глава санатория был задержан сотрудниками полиции.
Обвиняемый не признал вину.
Баймакский районный суд признал 54-летнего бывшего и.о. руководителя санатория виновным в получении должностным лицом взятки в крупном размере. Наказал его штрафом в 4 млн рублей и лишил права пять лет занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях.
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