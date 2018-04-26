В Саратове вынесен приговор обвиняемым в незаконном обороте алкогольной продукции

Заводской районный суд признал троих саратовцев виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.180, пунктами «а, б» ч.6 ст.171 прим.1 и ч.4 ст.327 прим.1 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 миллион рублей каждому.

Факт незаконного оборота алкогольной продукции был выявлен в 2016 году в ходе оперативных мероприятий сотрудниками УЭБИПК ГУ МВД России по Саратовской области совместно со следователями ГСУ при участии СОБР УФСВНГ РФ по Саратовской области. В пяти гаражах ГСК Заводского района г. Саратова полицейские обнаружили и изъяли около 4300 бутылок различной алкогольной продукция без акцизных марок либо с акцизными марками, вызывающими сомнение в подлинности.

В ходе следствия установлено, что правообладателям товарных знаков алкогольной продукции причинен ущерб на сумму более 5,4 миллионов рублей.