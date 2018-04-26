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За Гофенберг и «ОйВсё» пришла полиция
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За Гофенберг и «ОйВсё» пришла полиция 

Уралинформбюро 32 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
Сотрудники полиции нагрянули 26 апреля в квартиру зампредседателя свердловского реготделения партии «Родина» Валентины Гофенберг. В рамках возбужденного по статье «Клевета» (128.1 УК РФ) уголовного дела у нее были изъяты документы, телефоны и электронные носители. Обыски пройдут и в соседней квартире, в которой проживает сестра Гофенберг, пишет 66.ru со ссылкой на собственные источники.
По данным портала, уголовное дело связано с распространением недостоверной информации через telegram-канал Гофенберг «ОйВсё». Отмечается, что заявление на женщину написал один из тех, о ком она писала, передает "Уралинформбюро".
Также сообщается, что Гофенберг пытались увезти на допрос, однако «она, выходя из квартиры, пропустила сотрудников полиции вперед, захлопнула за ними дверь и закрылась изнутри».
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Стоит отметить, что сегодня же сотрудники уголовного розыска наведались к главному редактору портала TochkaNews Дмитрию Фоминцеву, который делит с Гофенберг офис. «В квартиру в течение часа ломились четыре человека, представившиеся сотрудниками уголовного розыска. Оснований проникнуть в квартиру у них не было, но угрожали, что вынесут мне двери», — сообщил он на своем сайте. Дверь полицейским Фоминцев, по его словам, так и не открыл.
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