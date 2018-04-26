Калининградка лишилась денег, поверив 17-летней жительнице Башкортостана

Калининградка через соцсеть лишилась денег, поверив 17-летней жительнице Башкортостана , сообщает пресс-служба регионального управления МВД

С заявлением в полицию обратилась 32-летняя женщина, которая планировала купить одежду через Интернет. В одной из соцсетей она связалась с продавцом и оплатила покупку, перечислив почти 5 тысяч рублей. После этого «продавец» перестал выходить на связь.

Полицейские установили, что «торговлю» устроила 17-летняя жительница Башкортостана. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Девушке грозит срок до двух лет тюрьмы.