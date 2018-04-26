Полиция Испании задержала подозреваемого в пропаганде ИГ* в соцсетях

Как сообщается в документе, задержанный является 31-летним гражданином Испании. Отмечается, что он родился в Иордании и в настоящее время проживает на территории Германии . Он был задержан в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, являющимся столицей одного из испанских Канарских островов Гран-Канария.

С июня 2015 года, когда в Испании был введен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных, правоохранительные органы страны задержали 235 человек по подозрению в терроризме.