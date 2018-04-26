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Полиция Испании задержала подозреваемого в пропаганде ИГ* в соцсетях
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Полиция Испании задержала подозреваемого в пропаганде ИГ* в соцсетях 

РИА Новости 43 минуты назад
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Гражданская гвардия Испании задержала подозреваемого в распространении в социальных сетях пропаганды террористической группировки «Исламское государство»*, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте испанского МВД.
Как сообщается в документе, задержанный является 31-летним гражданином Испании. Отмечается, что он родился в Иордании и в настоящее время проживает на территории Германии. Он был задержан в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, являющимся столицей одного из испанских Канарских островов Гран-Канария.
С июня 2015 года, когда в Испании был введен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных, правоохранительные органы страны задержали 235 человек по подозрению в терроризме.
* Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) запрещена в России.
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