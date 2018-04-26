Две сестры украли 700 тысяч из кладовки

В Железногорске торговавшие постельным бельем сестры вынесли из дома 700 тысяч рублей. Мошенницы воспользовались тем, что хозяин пьян и обчистили кладовку. Одна получила условное наказание, вторую оправдали, однако апелляция требует реальный срок для обеих. Об этом сообщили в краевой Прокуратуре.

Мужчина пустил девушек в дом погреться. Распив спиртное, хозяин рассказал, что хранит сбережения в кладовой. Пока одна из сестер отвлекала нетрезвого мужчину, вторая вытаскивала деньги. Так, по версии следствия, две сестры нажились на чужом добре.

В суде одна из девушек пояснила, что выполнила задуманное в одиночку. Свою непричастность к преступлению ее сестра подтвердила.

Гособвинение посчитало решение суда первой инстанции преждевременным и потребовало отменить оправдательный вердикт. По мнению следствия, суд не принял во внимание восстановленную смс-переписку, по которой картина произошедшего становится более ясной. На основании этого Краевой суд Красноярска отменил приговор. Уголовное дело будут рассматривать повторно в ином составе.

Ранее Краевой суд Красноярска отменил условный срок молодому человеку за интимную связь со школьницей. Вместо этого он проведет больше трех лет в колонии.