Ещё
В Москве обнаружена сеть из 40 аптек, подпольно торгующих наркотиками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве обнаружена сеть из 40 аптек, подпольно торгующих наркотиками 

Вести.Ru 34 минуты назад
В Москве сотрудники полиции задержали группировку, незаконно реализовывавшую сильнодействующие лекарственные препараты для наркозависимых через аптеки.
Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, всего обнаружено около 40 аптек, торговавших данными препаратами.
"Реализация контролируемых препаратов наркозависимым людям для немедицинского потребления производилась партиями через сеть аптечных пунктов без рецепта и кассового чека. Аналогичным образом с целью дополнительного обогащения злоумышленники осуществляли безрецептурную продажу лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. При этом наценка составляла от 550% до 1500%, вследствие чего доход участников группы в сутки составлял свыше 5 миллионов рублей", — сказала она.
Оперативниками проверено 38 аптек и офисное помещение, арендуемое фигурантами. По словам Волк, изъято более 18 тысяч таблеток, 2 тысячи флаконов, системные блоки компьютеров, денежные средства и материальные ценности на сумму более 10 миллионов рублей, а также документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности участников группы и имеющие значение для расследования.
Участники ОПГ задержаны, возбуждено 8 уголовных дел по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» УК РФ.
Вести.Ru: последние новости
Экс-полицейский в США оказался серийным убийцей Суд Москвы заочно арестовал экс-совладельца "Азбуки вкуса" Андрея Вдовина Датский изобретатель, убивший журналистку, сядет пожизненно
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель194
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США53
Глава МЧС ответил Михалкову214
«Лучше бы умер. Нет человека — нет проблемы»115
Назван доход говорившей с Путиным звезды7
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
01:13
Украшения из настоящих черепов делает татуировщица
Общество
00:46
Правящая партия Армении готова сменить лидера
В мире Кавказ
00:36
Астероид-гигант несется к Земле
Наука Общество
01:24
CNN узнал о шпионах среди российских дипломатов
В мире Политика
00:52
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель
Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение