В Москве направлено в суд уголовное дело о мошенничестве под видом аренды жилых помещений

Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело в отношении двоих участников организованной группы, обвиняемых в 47 эпизодах хищения денежных средств граждан под видом аренды жилых помещений

Как сообщалось ранее, в период с сентября 2016 по июль 2017 года обвиняемые размещали в сети Интернет недостоверные объявления о сдаче в наем квартир и комнат в Москве. Кроме того, соучастники представляли клиентам поддельные правоустанавливающие документы на интересующую их недвижимость. От противоправных действий фигурантов пострадали 47 граждан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.

К уголовной ответственности привлечены трое участников организованной группы. Один из них в настоящее время находится в федеральном розыске.

В феврале текущего года им предъявлено обвинение в инкриминируемых противоправных деяниях.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.