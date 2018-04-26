Мошенники гастролировали по Зауралью, представляясь газовиками

Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе УМВД России по Курганской области, в ходе расследования устанавливается причастность четырех курганцев к хищению обманным путем денежных средств граждан пожилого возраста. Злоумышленники заходили в дома пожилых людей, как правило одиноких, под предлогом осмотра газового оборудования и создавая видимость, что являются сотрудниками газовой службы, убеждали в необходимости приобретения газосигнализаторов. При этом, пользуясь неосведомленностью граждан, реализовывали приборы по значительно завышенной цене.