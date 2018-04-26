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Мошенники гастролировали по Зауралью, представляясь газовиками
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Мошенники гастролировали по Зауралью, представляясь газовиками 

Уральский меридиан 53 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
В настоящее время следователями следственной части Следственного управления УМВД России по Курганской области расследуется уголовное дело, возбужденное по четырем фактам мошенничеств, совершенных в отношении жителей города Шадринска.
Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе УМВД России по Курганской области, в ходе расследования устанавливается причастность четырех курганцев к хищению обманным путем денежных средств граждан пожилого возраста. Злоумышленники заходили в дома пожилых людей, как правило одиноких, под предлогом осмотра газового оборудования и создавая видимость, что являются сотрудниками газовой службы, убеждали в необходимости приобретения газосигнализаторов. При этом, пользуясь неосведомленностью граждан, реализовывали приборы по значительно завышенной цене.
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