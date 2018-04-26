В Кургане пенсионерку ограбил приятель подруги

В начале апреля 64-летняя жительница Кургана отправилась к гости к своей знакомой, с которой давно не виделись. Женщины выпили «за встречу» и потерпевшая уснула, а когда проснулась, то недосчиталась 12 тысяч рублей. Деньги пропали из кармана куртки, как будто их там и не было. Куда «ушла» наличность, хозяйка дома ответить не смогла, тогда пенсионерка вызвала полицию. Прибывшие на место происшествия полицейские сразу сообразили, что деньги могли похитить те, кто вхож в дом и в течение дня приходил в гости. Среди таких посетителей оказался друг дочери хозяйки дома — 39-летний неработающий курганец, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчину задержали и допросили.

Курганец охотно давал показания и даже вернул часть пропавшей суммы владелице. Оставшуюся часть денег он уже успел потратить, но намерен вернуть потерпевшей добровольно. Однако это не спасло его от возбуждения против него уголовного дела по статье «Кража». Учитывая прошлое подозреваемого, он может получить максимальное наказание до пяти лет. По информации УМВД России по г. Кургану, мужчина находится под подпиской о невыезде.