Вымогатели в Архангельске прикрывались чужим авторитетом ради криминальной «зарплаты»

От 10 тысяч до 3 миллионов рублей требовали вымогатели из Архангельска за покровительство. Следователи областного УМВД окончили расследование уголовного дела в отношении 7 обвиняемых северян. Молодые люди, чтобы напугать своих «клиентов», причисляли себя к авторитетной криминальной группировке столицы Поморья и требовали деньги.

— Тех, кто отказывался платить, избивали, угрожали физической расправой, уничтожением и повреждением имущества. В некоторых случаях для того, чтобы заставить человека платить, использовали надуманные или малозначительные предлоги, к примеру, якобы имевшие место оскорбление или долг, — пояснил начальник пресс-службы регионального УМВД Иван Распутин.

Подозреваемых задержали во время спецопераций, в том числе и с поличными, когда им передавали деньги. У задержанных изъяли автомобиль, технику, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Обвинительное заключение утверждено прокурором Архангельской области . Материалы уголовного дела направлены в суд.

Участникам организованной группы предъявлено обвинение в совершении девяти преступлений