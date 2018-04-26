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Вымогатели в Архангельске прикрывались чужим авторитетом ради криминальной «зарплаты»
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Вымогатели в Архангельске прикрывались чужим авторитетом ради криминальной «зарплаты» 

29.ru 58 минут назад
Фото: 29.ru
От 10 тысяч до 3 миллионов рублей требовали вымогатели из Архангельска за покровительство. Следователи областного УМВД окончили расследование уголовного дела в отношении 7 обвиняемых северян. Молодые люди, чтобы напугать своих «клиентов», причисляли себя к авторитетной криминальной группировке столицы Поморья и требовали деньги.
— Тех, кто отказывался платить, избивали, угрожали физической расправой, уничтожением и повреждением имущества. В некоторых случаях для того, чтобы заставить человека платить, использовали надуманные или малозначительные предлоги, к примеру, якобы имевшие место оскорбление или долг, — пояснил начальник пресс-службы регионального УМВД Иван Распутин.
Подозреваемых задержали во время спецопераций, в том числе и с поличными, когда им передавали деньги. У задержанных изъяли автомобиль, технику, огнестрельное оружие и боеприпасы.
Обвинительное заключение утверждено прокурором Архангельской области. Материалы уголовного дела направлены в суд.
Участникам организованной группы предъявлено обвинение в совершении девяти преступлений
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