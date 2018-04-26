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Жительница Ивантеевки умерла после отказа врачей ее госпитализировать
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Жительница Ивантеевки умерла после отказа врачей ее госпитализировать 

Ридус 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Жительница подмосковной Ивантеевки умерла после того, как врачи отказались ее госпитализировать.
13 апреля на скорой помощи ее доставили в центральную горбольницу с предварительным диагнозом «мастит, подозрение на сепсис». Врачи сообщили, что показаний для госпитализации нет, и отправили девушку домой.
На следующий день пациентку вновь привезли в эту же больницу. Ее экстренно прооперировали и положили в реанимационное отделение. 15 апреля женщина умерла не приходя в сознание.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медицинским персоналом больницы своих профессиональных обязанностей». Назначена судебно-медицинская экспертиза.
В региональном главке СК сообщили, что в больнице не предоставили письменного отказа женщины от госпитализации.
В середине апреля во время операции на груди в элитной клинике скончалась 32-летняя жительница Москвы.
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