Под Волгоградом мужчина, не плативший алименты, попался на взятке приставу

40-летний житель Палласовского района Волгоградской области пытался дать приставу взятку в размере 10 000 рублей и бутылки коньяка, чтобы избежать ответственности за неуплату алиментов на несовершеннолетнюю дочь.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, 20 июля 2015 года приставы возбудили исполнительное производство в отношении мужчины за неуплату алиментов. 29 августа 2017 года его привлекли к административной ответственности. После этого мужчина, не желая исполнять решение суда, с октября 2017 года по февраль 2018 года продолжил уклоняться от уплаты алиментов, в результате чего у него за этот период образовался долг в 48 000 рублей, и общая сумма задолженности достигла 235 000 рублей. В связи с этим 16 марта приставы возбудили уголовное дело.

28 марта мужчина предложил приставу взятку за прекращение уголовного дела. Получив отказ, он отправился в кабинет к его коллеге выше чином и оставил у того на столе бутылку коньяка и 10 000 рублей. Пристав сообщил о взятке в полицию.