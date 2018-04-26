Более тринадцати килограммов марихуаны изъяли полицейские у жителя Республике Хакасия

Мужчина ранее не судим. Марихуану, как пояснил сам задержанный, он собрал для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». Мера наказания в данном случае — от трёх до десяти лет лишения свободы. Также в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В ходе проведения проверки установлено место сбора дикорастущей конопли, в администрацию муниципального образования направлено предписание об уничтожении наркосодержащих растений на данном участке.