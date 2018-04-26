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Более тринадцати килограммов марихуаны изъяли полицейские у жителя Республике Хакасия
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Более тринадцати килограммов марихуаны изъяли полицейские у жителя Республике Хакасия 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия оперуполномоченными Управления наркоконтроля МВД по Республике Хакасия при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения «Гром» УНК адержан житель г. Черногорска 1974 года рождения, который хранил по месту жительства наркотическое средство. Из его частного дома сотрудники полиции изъяли три полипропиленовых мешка и полиэтиленовый пакет, в которых находилось более 13 килограммов марихуаны.
Мужчина ранее не судим. Марихуану, как пояснил сам задержанный, он собрал для личного потребления.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». Мера наказания в данном случае — от трёх до десяти лет лишения свободы. Также в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В ходе проведения проверки установлено место сбора дикорастущей конопли, в администрацию муниципального образования направлено предписание об уничтожении наркосодержащих растений на данном участке.
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