Завершено расследование по делу о взрыве на заводе в Кургане

Кургане завершено расследование уголовного дела о взрыве на заводе «Курганспецарматура», сообщает URA.RU. Перед судом в ближайшем будущем предстанет 29-летний слесарь-испытатель, обвиняемый в гибели двух рабочих.

Инцидент произошёл в мае 2017 года. На предприятии проводили пневматическое испытание затвора для проверки на герметичность. В результате срыва крышки, находящейся под давлением, погибли два сотрудника.

Как заявили в управлении Следственного комитета России по Курганской области , слесаря-испытателя будут судить по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Ему грозит до четырёх лет лишения свободы с ограничением права заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что судебные приставы приостановили работу на заводе в Кузбассе из-за опасного производства.