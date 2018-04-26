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Слесарь‐испытатель предстанет перед судом за смерть двух рабочих на заводе в Кургане
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Слесарь‐испытатель предстанет перед судом за смерть двух рабочих на заводе в Кургане 

360tv.ru 1 час назад
В Кургане СК завершил расследование уголовного дела о взрыве на заводе «Курганспецарматура». Слесарь‐испытатель обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы и ограничение права заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Уголовное дело передано в суд.
В мае прошлого года на территории
ЗАО «Курганспецарматура»
при проведении испытательных работ погибли рабочие. Они тестировали герметичность запорной арматуры диаметром около 80 сантиметров. Крышку, которая была под давлением, сорвало. Произошел взрыв, в результате которого погибли два сотрудника завода.
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