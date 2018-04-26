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В Самаре буйный пациент клинической больницы искусал сотрудника Росгвардии
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В Самаре буйный пациент клинической больницы искусал сотрудника Росгвардии 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Его подозревают в оказании сопротивления и оскорблении сотрудника Росгвардии.
Инцидент произошел в Промышленном районе. Во время патрулирования экипаж охраны получил информацию о том, что в больнице на улице Калинина сработала «тревожная кнопка». Правоохранители выехали по указанному адресу.
Выяснилось, что к сотрудникам Росгвардии за помощью обратился дежурный врач. Он рассказал, что бригада скорой доставила 50-летнего пациента с различными травмами — он жаловался на боль в области ребер. Но оказать ему необходимую помощь не представлялось возможным. Мужчина был пьян, вел себя агрессивно и нецензурно выражался в адрес персонала.
— В процессе разбирательства мужчина несколько раз оскорбил сотрудника Росгвардии, а затем и вовсе укусил его за руку. Его задержали и передали полиции, — рассказал представитель Росгвардии.
Теперь агрессивному пациенту грозят штраф, принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы — от шести месяцев до 5 лет.
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