Ещё
Пять зауральцев могут отправиться на зону за сбыт поддельных денег
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пять зауральцев могут отправиться на зону за сбыт поддельных денег 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В ходе брифинга заместителя начальника УМВД России по Курганской области — начальника следственного управления полковника юстиции Тараса Будко, который прошел в УМВД России по Курганской области, стало известно, что в марте текущего года СУ УМВД России по Курганской области окончено производство и направлено в суд уголовное дело по обвинению пяти лиц в совершении 26 фактов хранения, перевозки в целях сбыта заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации.
Поддельные банковские билеты были изъяты, деятельность преступной организованной группы пресечена, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статью 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе регионального УМВД, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет.
Уральский меридиан: последние новости
Тюменцу грозит срок за заведомо ложный донос о невыплате зарплаты Ямалец получил 11 лет за убийство старшего брата Разбойники угрожая разбитой бутылкой ограбили челябинца
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель203
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США56
Глава МЧС ответил Михалкову219
«Лучше бы умер. Нет человека — нет проблемы»120
Назван доход говорившей с Путиным звезды8
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
01:13
Украшения из настоящих черепов делает татуировщица
Общество
00:46
Правящая партия Армении готова сменить лидера
В мире Кавказ
00:36
Астероид-гигант несется к Земле
Наука Общество
01:24
CNN узнал о шпионах среди российских дипломатов
В мире Политика
00:52
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель
Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение