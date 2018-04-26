Пять зауральцев могут отправиться на зону за сбыт поддельных денег

В ходе брифинга заместителя начальника УМВД России по Курганской области — начальника следственного управления полковника юстиции Тараса Будко, который прошел в УМВД России по Курганской области, стало известно, что в марте текущего года СУ УМВД России по Курганской области окончено производство и направлено в суд уголовное дело по обвинению пяти лиц в совершении 26 фактов хранения, перевозки в целях сбыта заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации Поддельные банковские билеты были изъяты, деятельность преступной организованной группы пресечена, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статью 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе регионального УМВД, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет.