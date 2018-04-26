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Средняя сумма взятки в Нижнем Новгороде возросла до 150 тысяч рублей
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Средняя сумма взятки в Нижнем Новгороде возросла до 150 тысяч рублей 

В городе N 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Средняя сумма взятки в Нижнем Новгороде в 2017 году возросла до 150 тысяч рублей, что в три раза больше, чем годом ранее. Об этом доложил начальник Управления МВД России по Нижнему Новгороду, полковник полиции Владислав Пронин на заседании городской думы 25 апреля.
В целом в минувшем году было выявлено 846 преступлений экономической направленности. В частности, число случаев хищения бюджетных средств увеличилось на 53%. Полицейским удалось пресечь 77 деяний, связанных с обналичиванием средств и раскрыть уголовное дело в отношении организованной преступной группы из 19 человек. Они осуществляли незаконную банковскую деятельность. Годовой оборот злоумышленников составил более 5 млрд рублей. Также возбужден ряд других уголовных дел, получивших широкий резонанс.
«К уголовной ответственности привлечено 35 коррупционеров, 12 из которых занимали должности в органах власти и управления. Наиболее подверженными злоупотреблению сферами стали ЖКХ и здравоохранение», — отметил Пронин.
Напомним, самым криминальным районом Нижнего Новгорода признан Автозаводский.
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